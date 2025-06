Cosa sappiamo sul cessate il fuoco fra Iran e Israele

Nella notte fra lunedì e martedì il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato un cessate il fuoco fra Iran e Israele, che dallo scorso 12 giugno stanno combattendo una guerra aerea (due giorni fa gli Stati Uniti sono entrati in guerra dalla parte di Israele, bombardando tre siti del programma nucleare iraniano). Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha confermato di aver accettato il cessate il fuoco, l’Iran non l’ha ancora fatto ufficialmente ma sembra comunque intenzionato a rispettarlo.

Le uniche informazioni sul contenuto dell’accordo sono quelle che ha diffuso Trump nelle sue comunicazioni sul suo social Truth. In base a queste, il cessate il fuoco sarebbe dovuto entrare in vigore alle 6 di martedì mattina (ora italiana), inizialmente solo per l’Iran. Se l’Iran lo rispetterà nelle prime 12 ore, quindi fino alle 18 di martedì, anche Israele si impegnerà a sospendere gli attacchi per altre 12 ore, quindi fino alle 6 di mercoledì. A quel punto, se entrambe le parti avranno rispettato gli accordi, Trump dice che la guerra sarà «finita».

Al momento né il governo israeliano né quello iraniano hanno confermato questi dettagli. Verso le 7 di martedì la tv di stato iraniana ha dato la notizia dell’inizio del cessate il fuoco, ma nessun leader politico, religioso o militare l’ha ancora commentata.

Nel frattempo però stanno emergendo i primi dettagli su come ci si è arrivati. Politico scrive che Trump ne ha discusso direttamente con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, suo stretto alleato, mentre il vicepresidente statunitense J.D. Vance, il segretario di Stato Marco Rubio e l’inviato speciale per il Medio Oriente Steve Witkoff hanno trattato con l’Iran in maniera indiretta, con la mediazione del Qatar.

Trump ha annunciato l’accordo verso mezzanotte e mezza di martedì (ora italiana, le 18:30 a Washington). Tra quel momento e l’orario in cui è entrato in vigore l’Iran ha bombardato un edificio residenziale nella città di Be’er Sheva, nel sud di Israele. Nell’attacco sono state uccise almeno 4 persone, e 26 sono state ferite. È stato il bombardamento più pesante contro Israele negli ultimi giorni.

La tv iraniana ha definito quello avvenuto martedì mattina «un ultimo lancio di missili» prima dell’entrata in vigore ufficiale del cessate il fuoco: sembra, almeno sulla carta, che vogliano rispettare l’accordo.

Poche ore prima, lunedì sera, l’Iran aveva attaccato una importante base degli Stati Uniti in Qatar, senza fare molti danni: sembra anzi che l’attacco fosse stato concordato con il Qatar e indirettamente con gli Stati Uniti, e la base era stata evacuata in anticipo. Per l’Iran è stata una ritorsione, principalmente simbolica, ai bombardamenti statunitensi sui siti nucleari iraniani.

Trump ha detto che l’accordo di cessate il fuoco dovrebbe mettere fine alla guerra, ma non è chiaro cosa preveda oltre alla fine degli attacchi: non sappiamo se Israele e Iran si siano impegnati davvero a negoziare una pace più duratura.

