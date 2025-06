Altri 59 palestinesi sono stati uccisi dai militari israeliani mentre aspettavano la distribuzione di cibo nella Striscia di Gaza

Martedì almeno 51 persone palestinesi sono state uccise dai militari israeliani mentre aspettavano la distribuzione di cibo a Khan Yunis, nel sud della Striscia di Gaza. Lo ha fatto sapere il ministero della Salute della Striscia, controllato da Hamas, secondo cui altre 200 persone sono state ferite. L’esercito israeliano ha detto di aver sparato contro una folla di persone che si era radunata vicino a un camion che trasportava beni di prima necessità, rimasto bloccato in una zona dove era in corso un’operazione militare. Un uomo palestinese che era presente ha detto a CNN che le persone che aspettavano la distribuzione del cibo sono state colpite da due missili, mentre l’esercito israeliano ha negato che ci sia stato un bombardamento. Sempre martedì altre 8 persone palestinesi sono state uccise vicino a un centro di distribuzione di cibo a ovest di Rafah, un’altra città nel sud di Gaza.

Da quando Israele ha permesso che il cibo e altri beni di prima necessità fossero di nuovo portati alle persone che vivono nella Striscia, almeno 400 palestinesi sono stati uccisi vicino ai centri di distribuzione. È successo soprattutto vicino ai centri della Gaza Humanitarian Foundation (GHF), la criticatissima organizzazione creata da Israele per poter controllare direttamente la distribuzione di beni di prima necessità a Gaza e usare la fame come arma contro i palestinesi. Le persone uccise martedì invece non erano in un centro della GHF.