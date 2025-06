Le manifestazioni contro Trump, nel giorno della grande parata militare

Negli Stati Uniti migliaia di persone stanno partecipando alle manifestazioni organizzate contro il presidente Donald Trump in moltissime città, con lo slogan “No Kings Day”. Le proteste sono state organizzate in concomitanza con la grande parata militare in programma nella capitale Washington per celebrare il 250° anniversario della nascita dell’esercito americano, peraltro nello stesso giorno in cui Trump compie 79 anni. La parata era molto voluta da Trump, e finora i tentativi di organizzarla erano stati scoraggiati dai generali dell’esercito. Gli eventi “No Kings Day” in programma per oggi sono circa duemila, scrive Reuters.

Le manifestazioni erano state annunciate in seguito alle retate organizzate a Los Angeles dall’ICE, l’agenzia federale statunitense responsabile del controllo della sicurezza delle frontiere e dell’immigrazione, in cui erano state arrestate decine di presunti immigrati irregolari. In risposta alle retate erano nate manifestazioni spontanee e pacifiche, ma gli scontri si sono intensificati domenica 8 giugno, il giorno dopo l’annuncio dell’invio della Guardia Nazionale da parte di Trump.

Le ragioni per cui le persone stanno manifestando sabato riguardano quindi le contestate politiche sull’immigrazione dell’amministrazione Trump ma anche la mobilitazione militare interna, i tagli delle spese federali e la parata a Washington. Non erano state previste manifestazioni nella capitale, ma un corteo pacifico sta comunque attraversando il centro città, scortato dalla polizia. Gli eventi si stanno svolgendo nelle maggiori città statunitensi tra cui New York, San Francisco, Philadelphia, Houston, e molte altre, senza particolari problemi. Solo in una zona nord di Atlanta, finora, la polizia ha lanciato dei lacrimogeni contro un gruppo di manifestanti che si stava dirigendo verso un’autostrada. In Minnesota tutte le manifestazioni sono state cancellate dopo l’uccisione di una deputata statale, Melissa Hortman, del Partito Democratico, e di suo marito Mark.