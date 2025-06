È stato fermato un uomo per il caso della donna e della bambina trovate morte a Villa Pamphili

Venerdì mattina a Sciato, un’isola in Grecia, è stato fermato un uomo che secondo chi indaga sarebbe in qualche modo legato alle morti della donna e della bambina i cui corpi erano stati trovati sabato a Villa Pamphili, uno dei parchi più grandi di Roma. La notizia è stata data dal Tg1. Il Corriere della Sera scrive che l’uomo è un cittadino statunitense e che anche la donna e sua figlia erano statunitensi. Non si sa di più per ora sulla loro identità e nemmeno si sa con certezza quale fosse il rapporto tra l’uomo e la donna, e tra l’uomo e la bambina.

Stando a quanto emerso finora l’uomo sarebbe stato rintracciato grazie al segnale del suo cellulare registrato dalle cellule telefoniche. Sarebbe accusato di aver ucciso la bambina, che aveva circa sei mesi, e potrebbe avere delle responsabilità nella morte della donna, di circa 30 anni, le cui cause della morte non sono ancora state chiarite. È stato identificato da alcuni filmati ripresi nelle mense per persone in difficoltà che lui e la donna morta avevano frequentato a Roma nelle scorse settimane, e grazie ad alcuni testimoni che lo avevano visto a Villa Pamphili.

Secondo i risultati di una prima autopsia la bambina potrebbe essere stata strangolata, ma sono in corso ulteriori accertamenti. Sul corpo della donna invece non sono state trovate ferite evidenti e non si esclude sia morta per cause naturali.

I corpi della bambina e della donna sono stati trovati rispettivamente nel pomeriggio e nella serata di sabato: il primo è stato individuato da due donne in una zona in discesa del parco, tra rovi e rifiuti abbandonati; il secondo da una famiglia che giocava a pallavolo vicino ad alcuni cespugli: era in un sacco nero e in avanzato stato di decomposizione. Secondo quanto ricostruito finora, la donna sarebbe morta alcuni giorni prima della bambina.

– Leggi anche: Che posto è Villa Pamphili