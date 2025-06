Un aereo è precipitato in India

Giovedì pomeriggio (mattina in Italia) è precipitato un aereo di linea su un’area residenziale vicino all’aeroporto di Ahmedabad, nell’ovest dell’India. Il Boeing 787, della compagnia aerea Air India, era decollato da poco ed era diretto a Londra. Il dipartimento dell’aviazione civile indiana ha detto che bordo c’erano 242 persone tra passeggeri e membri dell’equipaggio: la compagnia aerea ha confermato l’incidente, ma non si sa se ci siano sopravvissuti, e anche le cause sono ancora da accertare. Tutti i voli da e per l’aeroporto di Ahmedabad sono stati sospesi.

L’aviazione ha detto che tra le persone a bordo c’erano 169 indiani, 53 britannici, un canadese e sette portoghesi. L’aereo era partito verso le 13:40 ora locale (le 10:10 in Italia) ed è precipitato pochi minuti dopo. Sarebbe dovuto arrivare all’aeroporto di Londra Gatwick alle 18:25 (le 19:25 in Italia). Diversi video e foto che stanno circolando sui social mostrano una grossa colonna di fumo nero alzarsi dal luogo dell’impatto.

Nell’area sono arrivati i soccorsi. Un giornalista di BBC presente sul posto ha detto che ci sono ambulanze ovunque e le strade sono chiuse. I vigili del fuoco stanno cercando di spegnere delle fiamme, e sono arrivati anche dei volontari.

In aggiornamento