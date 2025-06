Israele sta espellendo gli attivisti della Freedom Flotilla

In queste ore Israele sta espellendo dal proprio territorio gli attivisti e le attiviste della Madleen, la piccola imbarcazione dell’organizzazione Freedom Flotilla Coalition fermata nella notte fra domenica e lunedì con 12 persone a bordo mentre trasportava cibo e altri beni essenziali verso la Striscia di Gaza.

Martedì mattina l’account su X del ministero degli Esteri israeliano ha detto che le persone a bordo della Madleen erano state portate all’aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv per essere rimpatriate nei rispettivi paesi. Poche ore dopo l’account ha postato una foto della celebre attivista Greta Thunberg, che si trovava sulla Madleen, seduta a bordo di un aereo, con la scritta: «Greta Thunberg ha appena lasciato Israele per la Svezia, dove arriverà passando per la Francia».

Al momento non è possibile verificare in maniera indipendente questa ricostruzione.

Non è chiaro in che condizioni siano gli altri passeggeri e passeggere della Madleen. Un diplomatico francese ha incontrato le 6 persone con cittadinanza francese che erano a bordo, e ha detto che una di loro ha accettato l’espulsione mentre le altre 5 no: dovranno comparire davanti a un tribunale israeliano, che ne deciderà l’eventuale espulsione. Nel frattempo rimarranno in un centro di detenzione vicino all’aeroporto. Non è chiaro cosa abbia deciso di fare Rima Hassan, 33enne europarlamentare francese di origine palestinese che si trovava a bordo della Madleen.

La Madleen era partita dal porto di Catania il primo giugno, e aveva come obiettivo quello di sbarcare nella Striscia di Gaza forzando l’embargo che Israele impone da quasi vent’anni sulla Striscia, rafforzato durante l’invasione iniziata due anni fa, e fare pressione sul governo israeliano affinché riprenda la regolare consegna di cibo e beni essenziali alla popolazione del territorio.