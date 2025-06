Weekly Beasts

L’aninga americana, chiamata anche uccello serpente, è un grande uccello con il collo molto lungo e il becco affilato, che usa per infilzare i pesci come si vede in una delle fotografie di questa settimana. Tra le altre, ci sono parecchie mucche stipate su una barca che attraversa il fiume Buriganga, in Bangladesh, dirette al mercato del bestiame per poi essere sacrificate alla festa islamica dell’Eid al Adha; e poi un pipistrello visto da molto vicino, un coleottero soldato sullo stelo di un fiore e un cane pastore delle Shetland a un campionato di agilità canina.