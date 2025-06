Un massiccio attacco russo con droni e missili sull’Ucraina ha ucciso cinque persone, di cui quattro a Kiev

Nella notte tra giovedì e venerdì un massiccio attacco aereo russo ha ucciso almeno cinque persone in Ucraina, di cui quattro nella capitale Kiev, e ne ha ferite più di 70. L’aviazione ucraina ha detto che l’esercito russo ha lanciato 45 missili e 452 droni: uno degli attacchi più vasti dall’inizio dell’invasione russa, a febbraio del 2022. Quasi tutti sono stati abbattuti dalle difese aeree ucraine.

Da settimane la Russia sta intensificando gli attacchi sulle città ucraine, e più di recente ha promesso ritorsioni per il clamoroso attacco con droni compiuti dall’Ucraina domenica scorsa. È stato il più grosso e ambizioso dall’inizio della guerra: i droni ucraini sono entrati in Russia a bordo di camion e sono riusciti a colpire diverse basi aeree, distruggendo vari caccia e aerei bombardieri. Nel frattempo i negoziati diretti tra i due paesi per un cessate il fuoco continuano a essere inconcludenti.

