Trump ha vietato ai nuovi studenti stranieri di Harvard di entrare negli Stati Uniti

In base a un nuovo provvedimento del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, gli studenti stranieri dell’università di Harvard non potranno più entrare negli Stati Uniti e il dipartimento di Stato dovrà «valutare la revoca» dei visti accademici o di scambio già approvati per gli attuali studenti dell’ateneo. Le misure dovrebbero durare sei mesi, salvo proroghe. Non è chiaro nella pratica come i divieti di ingresso verranno applicati, e Harvard ha già fatto sapere che si opporrà.

È un’altra azione ostile nei confronti dell’ateneo, il più colpito dalla campagna dell’amministrazione Trump contro le università del paese. Già a fine maggio Trump aveva vietato ad Harvard di avere studenti e ricercatori stranieri, ma l’ordinanza era poi stata bloccata da un tribunale. A fine maggio il dipartimento di Stato aveva inoltre ordinato a tutte le sue rappresentanze all’estero – sedi diplomatiche, ambasciate, e consolati – di fare ulteriori controlli su chi richiede il visto per andare all’università di Harvard, per qualsiasi motivazione: la misura riguarda quindi gli studenti ma anche i professori, gli ospiti di conferenze, i lavoratori di vario tipo e anche i turisti.

L’amministrazione Trump ritiene che le università statunitensi, e soprattutto Harvard, non abbiano fatto abbastanza per contrastare gli episodi di antisemitismo durante le proteste nei campus contro la guerra nella Striscia di Gaza: dietro questo pretesto ci sono anche evidenti ostilità culturali e politiche contro gli ambienti universitari, generalmente più progressisti.