Un giudice federale ha sospeso l’ordine esecutivo di Donald Trump che nega la cittadinanza ai figli di migranti irregolari

Giovedì un giudice federale del distretto occidentale dello stato di Washington ha bloccato temporaneamente l’ordine esecutivo di Donald Trump che prevedeva che non venisse più concessa la cittadinanza statunitense ai bambini nati su suolo americano da persone migranti senza permesso di soggiorno. Il giudice John Coughenour di Seattle ha definito l’ordine, firmato nel giorno dell’insediamento, «palesemente incostituzionale».

Trump ha firmato nel primo giorno decine di ordini esecutivi, che sono immediatamente effettivi, ma hanno limiti legati all’urgenza e sono soggetti a ricorsi legali. Quello che eliminava la cittadinanza per i figli di persone migranti nati negli Stati Uniti era apparso da subito uno dei meno solidi, perché questo diritto è protetto dal 14° emendamento della Costituzione. Ventidue stati hanno presentato sei diversi ricorsi legali contro l’ordine: il giudice Coughenour, che è stato nominato da Ronald Reagan, ha esaminato quello presentato dagli stati di Washington, Illinois, Oregon e Arizona, sospendendo l’ordine in attesa degli sviluppi del processo. Ha detto:

Sono in un’aula di tribunale da quarant’anni e non ricordo un altro caso in cui la questione presentata fosse così chiara come in questo. È un ordine palesemente incostituzionale. Dov’erano gli avvocati quando è stata presa questa decisione?

Il ricorso presentato dice che quest’ordine esecutivo riguarda 150.000 bambini ogni anno e che alcuni di loro rimarrebbero apolidi. Presenta testimonianze di procuratori diventati cittadini americani per diritto di nascita e di madri incinte che temono che i propri figli non abbiano la cittadinanza. L’ordine esecutivo eliminava la cittadinanza anche per i figli di donne che sono legalmente negli Stati Uniti, ma con permessi temporanei, per turismo, ragioni di studio o lavoro.

– Leggi anche: Contro l’immigrazione Trump sarà ancora più duro