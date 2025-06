Israele ha attaccato il sud di Beirut, per la quarta volta dagli accordi di novembre per il cessate il fuoco in Libano

Giovedì sera Israele ha bombardato una zona nel sud di Beirut, in Libano, per la quarta volta dagli accordi per il cessate il fuoco concordato a novembre con il gruppo politico e militare libanese Hezbollah. L’esercito israeliano sostiene di aver colpito una fabbrica sotterranea in cui il gruppo produceva droni. Gli attacchi aerei sono stati almeno dieci e sono avvenuti contro il quartiere Dahieh, considerato una roccaforte di Hezbollah, e molto densamente popolato. Prima di compiere il bombardamento, l’esercito israeliano aveva emesso un ordine di evacuazione dei civili, che in migliaia si erano riversati in strada per allontanarsi. Al momento non ci sono segnalazioni di persone uccise.