Daniela Santanchè sarà processata con l’accusa di aver diffamato un suo ex socio d’affari in Visibilia Editore

La ministra del Turismo Daniela Santanchè è stata rinviata a giudizio con l’accusa di diffamazione per alcune dichiarazioni fatte nei confronti di Giuseppe Zeno, suo ex socio di minoranza nella società Visibilia Editore. La ministra sarà quindi processata: la prima udienza è stata fissata per il 16 settembre a Roma. Zeno è la persona che aveva presentato gli esposti a partire dai quali Santanchè è stata indagata e poi rinviata a giudizio per falso in bilancio, in un processo separato che si terrà a Milano.

Le accuse di diffamazione sono riferite a un episodio del 5 luglio del 2023, quando Santanché, che è anche senatrice, aveva tenuto un’informativa in Senato per difendersi dalle accuse sulla gestione delle sue attività imprenditoriali: in quel caso si era riferita a Zeno in un modo che secondo lui sarebbe diffamatorio. In particolare Santanché aveva definito Zeno «una sorta di finanziere» che «fa riferimento a inverosimili e oscure mie manovre solo dopo, lo vorrei dire chiaro, aver inutilmente tentato di costringermi ad accordi per me inaccettabili». L’informativa era stata anche trasmessa in diretta televisiva e sul canale YouTube del Senato, cosa che costituirebbe un’aggravante.

Il rinvio a giudizio per diffamazione è stato deciso da un giudice del tribunale di Roma nel corso della udienza pre-dibattimentale del processo (una specie di udienza preliminare per i reati minori, introdotta dalla cosiddetta riforma Cartabia alla fine del 2022).

– Leggi anche: Le vicende giudiziarie di Daniela Santanchè, in fila