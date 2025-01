La ministra Daniela Santanchè sarà processata

La ministra del Turismo Daniela Santanchè è stata rinviata a giudizio dal tribunale di Milano: è accusata di falso in bilancio nella gestione di Visibilia Editore, società editrice che pubblica riviste settimanali e mensili tra cui Visto e Novella 2000, di cui Santanchè è stata presidente e amministratrice delegata fino al 2022.

Alla fine di ottobre del 2022, poco dopo che Santanchè era stata nominata ministra del Turismo, la procura di Milano presentò un’istanza di liquidazione giudiziale, cioè una procedura che sancisce il fallimento di un’impresa, e contestualmente aprì un’indagine con varie ipotesi di reato, tra cui quella di bancarotta. L’indagine fu aperta dopo l’esposto dei soci di minoranza, che nei mesi precedenti avevano denunciato irregolarità nella gestione della società.

L’ipotesi dei soci, sostenuta poi dalla procura, è che la dirigenza di Visibilia avesse fornito notizie infondate o incomplete sui conti dell’azienda. Dopo varie operazioni finanziarie pensate per ottenere liquidità, si sarebbe generata una crisi contabile irreversibile, e dunque di sostanziale fallimento. Di qui le accuse per bancarotta e falso in bilancio.