Daniela Santanchè è indagata per bancarotta fraudolenta per il fallimento di Ki Group, scrive “La Stampa”

Daniela Santanchè, ministra del Turismo e senatrice di Fratelli d’Italia, è indagata per bancarotta fraudolenta in merito al fallimento di Ki Group, un’azienda di cui era stata amministratrice. Lo ha scritto La Stampa, che ha ottenuto la notizia in esclusiva. Santanchè è già accusata di falso in bilancio e truffa aggravata per la sua gestione di un’altra azienda, Visibilia Editore.

Il tribunale di Milano aveva avviato la liquidazione giudiziale (una procedura che sancisce di fatto il fallimento di un’impresa) per Ki Group il 9 gennaio, e nei mesi successivi aveva fatto lo stesso anche per varie altre aziende collegate. Santanchè fu legale rappresentante di Ki Group (un gruppo che controllava varie aziende di prodotti biologici e di cosmesi naturale) fra il 2019 e il 2021.

