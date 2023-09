La procura di Milano ha chiesto il fallimento di Ki Group, un’azienda in passato gestita da Daniela Santanchè

La procura di Milano ha chiesto la liquidazione giudiziale (ovvero il fallimento) di Ki Group, un’azienda in passato gestita dalla ministra del Turismo, Daniela Santanchè. Il fallimento riguarda l’intero gruppo societario, composto da Ki Group srl, Ki Group Holding spa e Bioera spa. La procura ha giudicato inammissibile il piano presentato da Ki Group, che prevedeva di ricevere sostegno economico da Bioera, anche essa però in cattive condizioni economiche.

Anche la ministra potrebbe essere coinvolta nel processo di fallimento, visto il ruolo che ricopriva fino a poco tempo fa: amministratori ed ex amministratori rischiano di essere indagati per bancarotta e false comunicazioni sociali. È la seconda volta che la ministra è coinvolta nel fallimento di un’azienda che aveva gestito in passato: è indagata per falso in bilancio per la gestione della concessionaria pubblicitaria Visibilia.

