È in corso un grosso incendio all’Università della Tuscia, a Viterbo 

Mercoledì mattina poco dopo le 10 si è sviluppato un grosso incendio in un edificio della facoltà di agraria dell’Università degli studi della Tuscia, a Viterbo: i vigili del fuoco hanno detto che non ci sono morti o feriti, ma l’incendio è ancora in corso e sono in corso anche le operazioni per cercare di spegnerlo. Non se ne conoscono le cause. Il personale che si trovava all’interno dell’edificio è stato fatto evacuare. L’incendio ha coinvolto tutto il tetto dell’edificio, da cui si è alzata una grossa colonna di fumo nero.