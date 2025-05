Il politico populista e filorusso romeno Călin Georgescu ha detto che si ritira dalla politica

Martedì il politico populista e filorusso romeno Călin Georgescu ha detto che si ritirerà dalla politica. Nel novembre del 2024 Georgescu aveva vinto inaspettatamente il primo turno delle elezioni presidenziali, che però erano state in seguito annullate dalla Corte costituzionale. A Georgescu era stato inoltre impedito di ricandidarsi.

Dopo l’annullamento erano state organizzate nuove elezioni, che sono state infine vinte dall’europeista Nicușor Dan. Il candidato sovranista George Simion, che aveva sostituito Georgescu, aveva provato a farle annullare nuovamente, ma senza successo. Georgescu ha detto che si ritira perché con la sconfitta di Simion «il movimento sovranista ha raggiunto la fine».

Le ultime presidenziali in Romania erano state particolarmente seguite proprio per la decisione senza precedenti della Corte costituzionale di annullare quelle di novembre, e per diverse prove di interferenze russe raccolte dai servizi rumeni, per cui sono ancora in corso le indagini della magistratura: in quest’ambito Georgescu è indagato per vari reati, tra cui incitamento al rovesciamento dell’ordine costituzionale e diffusione di informazioni false. Martedì Georgescu, che nega ogni accusa, è atteso di fronte ai magistrati.

