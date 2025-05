Una macchina ha investito diverse persone durante la parata del Liverpool per la vittoria del campionato inglese di calcio

A Liverpool, città del Regno Unito, una macchina ha investito diverse persone durante la parata del Liverpool, la squadra inglese che festeggiava la vittoria della Premier League, il più importante campionato inglese di calcio. L’incidente è avvenuto intorno alle 18 vicino al centro della città, in Water Street. Un uomo è stato fermato subito dopo: la polizia ha detto che ha 53 anni ed è di origini britanniche. Non sono ancora chiare le ragioni dell’incidente e la stessa polizia ha chiesto di non «fare speculazioni».

Le autorità hanno transennato il luogo dov’è avvenuto e sono arrivati i soccorsi. Non è ancora chiaro neanche quante persone siano rimaste coinvolte: l’organizzazione che si occupa dei soccorsi ha fatto sapere che stanno «ancora valutando la situazione».