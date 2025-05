Xabi Alonso è il nuovo allenatore del Real Madrid

Il Real Madrid, una delle più importanti squadre di calcio della Spagna e del mondo, ha annunciato che il suo nuovo allenatore sarà lo spagnolo Xabi Alonso. Alonso firmerà un contratto per tre stagioni, fino al giugno del 2028, e prende il posto del tecnico italiano Carlo Ancelotti, che andrà ad allenare la nazionale di calcio brasiliana. Da calciatore Alonso era un fortissimo centrocampista: aveva giocato dal 2009 al 2014 nel Real Madrid vincendo sei trofei, tra i quali una Champions League molto importante per i tifosi perché era stata la decima nella storia del club.

Negli ultimi tre anni Alonso ha allenato il Bayer Leverkusen in Germania, ottenendo risultati eccezionali. Tra questi c’è la vittoria del campionato tedesco, il primo della storia del Bayer Leverkusen, e della coppa e supercoppa di Germania. L’anno scorso il Bayer Leverkusen era anche arrivato in finale nell’Europa League, la seconda competizione europea per importanza dopo la Champions League, ma l’aveva persa contro una squadra italiana, l’Atalanta. Quella era stata l’unica sconfitta in tutta la stagione 2023-2024 del Bayer Leverkusen, che quest’anno ha comunque concluso al secondo posto il campionato, qualificandosi alla prossima Champions League.

– Leggi anche: Carlo Ancelotti allenerà il Brasile