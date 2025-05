C’è un blackout intorno a Cannes, nel sud-est della Francia

Dalle 10 del mattino c’è un ampio blackout nel dipartimento francese delle Alpi Marittime, la provincia della regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra in cui si trova Cannes: circa 160mila case sono attualmente prive di corrente elettrica. Secondo fonti di polizia di alcuni media francesi il blackout sarebbe legato a un incendio doloso appiccato nel comune di Tanneron, spento intorno alle 6:30. Tra le città interessate ci sono, oltre a Cannes, anche Nizza e Antibes.

L’organizzazione del festival del cinema di Cannes ha fatto sapere che il Palais des festivals, il teatro in cui si svolgono le proiezioni principali dei film in concorso, è attualmente alimentato da alcuni generatori indipendenti, per cui gli eventi previsti sono proseguiti come da programma e anche la cerimonia di chiusura di stasera non dovrebbe essere posticipata.