Un’alluvione in Australia ha causato la morte di 5 persone e danni a oltre 10mila case

Questa settimana nel New South Wales, lo stato più popoloso dell’Australia, c’è stata una grossa alluvione, causata da giorni di piogge intense. Sono morte almeno cinque persone e 10mila case sono state allagate. In alcune zone della costa dello stato (che si trova sulla costa orientale del paese e comprende la città di Sidney) i fiumi sono straripati e l’acqua ha sommerso incroci, cartelli stradali e automobili parcheggiate per strada.

L’Australia negli ultimi anni è stata colpita di frequente da eventi meteorologici estremi. A inizio marzo sempre sulla costa orientale del paese c’erano state altre inondazioni causate dal ciclone Alfred: 230mila case erano rimaste senza elettricità, un uomo era morto e 12 soldati erano stati ricoverati a causa di un incidente durante le operazioni di soccorso. Nel 2024 Sydney, la città più grande del paese, era stata colpita da grosse inondazioni, sempre causate da piogge forti e prolungate, e alcune zone della città erano state evacuate. Nel 2023 c’erano stati forti temporali negli stati di Victoria, New South Wales e Queensland: oltre 90mila famiglie erano rimaste senza corrente per via dei danni alla rete elettrica ed erano morte dieci persone. Nel 2022, invece, sempre nel New South Wales centinaia di persone erano state evacuate a causa delle alluvioni e una persona era morta annegata.