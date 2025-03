In Australia oltre 230mila case sono rimaste senza elettricità a causa di forti piogge e inondazioni

Domenica oltre 230mila case sono rimaste senza elettricità nella costa orientale dell’Australia, per le forti piogge e le inondazioni che hanno colpito l’area a causa del ciclone Alfred. I danni più significativi sono stati registrati nella parte meridionale dello stato del Queensland – dove si trovano i centri abitati più grandi, come Brisbane, Gold Coast, Logan e Ipswich – e nella zona nord del New South Wales, poco sotto: qui un uomo di 61 anni è morto, e 12 soldati sono stati ricoverati in ospedale a causa di un incidente durante le operazioni di soccorso.

Il ciclone Alfred, che aveva cominciato a colpire l’area negli scorsi giorni, ha perso intensità nella notte tra sabato e domenica, quando è stato poi classificato come tempesta tropicale: ciononostante le piogge sono ancora molto intense, e restano allerte meteo per tutta la giornata di lunedì.