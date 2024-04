Alcuni quartieri di Sydney sono stati evacuati per il rischio di inondazioni dopo una pioggia eccezionale

Nella notte tra venerdì e sabato a Sydney, in Australia, le autorità hanno ordinato l’evacuazione di alcuni quartieri, per via del rischio di inondazioni dovuto alla pioggia eccezionale che ha interessato l’area. Secondo il centro metereologico locale, nel giro di un giorno era caduta la quantità di acqua che tipicamente ad aprile arriva in un mese.

Le forti piogge hanno interessato tutta la regione del Nuovo Galles del Sud, di cui Sydney è la capitale, e ci sono stati danni un po’ ovunque, finora senza feriti gravi. La protezione civile ha invitato gli abitanti delle zone non evacuate a restare in casa: è stata coinvolta in oltre 150 operazioni di soccorso, di cui più di 70 nella sola area metropolitana di Sydney, e nelle ultime 24 ore ha ricevuto più di quattromila richieste di aiuto.