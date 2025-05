Le partite della trentottesima e ultima giornata di Serie A

La trentottesima e ultima giornata della Serie A maschile di calcio inizierà venerdì alle 20:45 con le due partite che probabilmente decideranno chi vincerà lo Scudetto: Como-Inter e Napoli-Cagliari. Il Napoli è primo in classifica con un solo punto di vantaggio rispetto all’Inter seconda: se vincesse contro il Cagliari sarebbe Campione d’Italia per la quarta volta nella sua storia a prescindere dal risultato dell’Inter a Como.

Sabato si giocheranno Bologna-Genoa e Milan-Monza, mentre domenica ci saranno sei partite in contemporanea, dalle quali si saprà chi otterrà la qualificazione alle competizioni europee del prossimo anno e chi la “salvezza” (eviterà, cioè, di retrocedere in Serie B). In particolare, Juventus, Roma e Lazio sono ancora in corsa per il quarto posto, che garantisce la qualificazione alla prossima Champions League, la più prestigiosa competizione calcistica europea per club.

Venerdì 23 maggio

ore 20:45

Como-Inter [DAZN]

Napoli-Cagliari [DAZN]

Sabato 24 maggio

ore 18

Bologna-Genoa [DAZN]

ore 20:45

Milan-Monza [DAZN]

Domenica 25 maggio

ore 20:45

Atalanta-Parma [DAZN]

Empoli-Verona [DAZN, Sky]

Lazio-Lecce [DAZN, Sky]

Torino-Roma [DAZN]

Udinese-Fiorentina [DAZN]

Venezia-Juventus [DAZN, Sky]

La classifica:

Napoli 79

Inter 78

Atalanta 74

Juventus 67

Roma 66

Lazio 65

Fiorentina 62

Bologna 62

Milan 60

Como 40

Torino 44

Udinese 44

Genoa 40

Cagliari 36

Verona 34

Parma 33

Lecce 31

Empoli 31

Venezia 29

Monza 18