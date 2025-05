Le foto di lunedì a Cannes

Molte delle attenzioni di fotografi e giornalisti a Cannes ieri sono state per il red carpet di Highest 2 Lowest, film fuori concorso di Spike Lee e con Denzel Washington, che ha ricevuto, senza che fosse stata annunciata prima, una Palma d’oro alla carriera. Il film è una reinterpretazione di Anatomia di un rapimento di Akira Kurosawa (1963) e ci recitano anche Jeffrey Wright e A$AP Rocky, fotografato alla prima con la cantante Rihanna, che è la sua compagna.

I due film in concorso presentati ieri sono Alpha e Eagles of the Republic. Il primo è un body horror ambientato durante gli anni dell’epidemia da AIDS della regista francese Julia Ducournau, che vinse la Palma d’oro nel 2021 con Titane. Eagles of the Republic è invece un thriller del regista svedese Tarika Saleh e racconta di un famoso attore egiziano che accetta di lavorare per un film finanziato dal governo in cui interpreta il presidente al Sisi, e durante le riprese inizia una relazione con la moglie del generale che supervisiona la produzione.