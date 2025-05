Cosa succede alla Serie B

Domenica la Lega Serie B di calcio ha rinviato a data da destinarsi le partite di playout tra la Salernitana e il Frosinone, previste il 19 e il 26 maggio, in attesa che la procura della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) decida se infliggere quattro punti di penalizzazione al Brescia. La penalizzazione modificherebbe la classifica della Serie B, porterebbe il Brescia in area retrocessione verso la Serie C e cambierebbe le squadre che dovranno giocare le due partite dei playout.

In Serie B vengono retrocesse automaticamente le squadre che sono finite negli ultimi tre posti in classifica (su 20), e quella fra la 17esima e la 16esima che perde i playout. Al momento in zona retrocessione ci sono Cosenza, Cittadella e, per la prima volta nella sua storia, Sampdoria. I playout, in programma il 19 e il 26 maggio, avrebbero dovuto essere appunto fra Salernitana e Frosinone. Con la penalizzazione invece il Brescia finirebbe terzultima in classifica e quindi retrocessa. I playout sarebbero da disputare fra Salernitana e Sampdoria, che diventerebbe 17esima e avrebbe una possibilità di evitare di finire in C. Il Frosinone invece sarebbe 15esimo, e quindi automaticamente salvo.

Il Brescia rischia i quattro punti di penalizzazione per via di un’indagine della procura della FIGC iniziata alla fine di febbraio sulle tasse pagate dalla squadra. Venerdì è stato confermato che il club ha pagato l’IRPEF in modo irregolare e per questo gli potrebbero essere tolti fino a quattro punti. In caso di penalizzazione di tre punti il risultato sarebbe analogo, mentre se penalizzata di due punti o di uno solo finirebbe ai playout con la Salernitana.