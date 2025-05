A Milano ci sono stati alcuni scontri durante un corteo contro il Remigration Summit

In una delle diverse proteste che ci sono state sabato a Milano contro il Remigration Summit – il contestato raduno xenofobo dell’estrema destra che si stava tenendo a Gallarate – ci sono stati alcuni scontri tra manifestanti e forze dell’ordine. Hanno riguardato il corteo che partiva da piazza Cairoli diretto a piazza Cadorna, mentre nelle altre manifestazioni non ci sono stati problemi.

Secondo la ricostruzione di ANSA quando il corteo è arrivato all’altezza di via Carducci avrebbe fatto una deviazione non prevista, alcuni manifestanti avrebbero indossato caschi e iniziato a lanciare fumogeni. Gli scontri sono avvenuti in via Boccaccio, dove la polizia ha usato manganelli e idranti.

