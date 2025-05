Perché proprio Leone XIV

Da giovedì sera, giorno dell’elezione del nuovo papa, in molti stanno analizzando la scelta di Robert Francis Prevost di chiamarsi Leone XIV. Il nome scelto da ogni papa serve infatti a dare la prima indicazione su quali saranno le priorità della sua azione pastorale. Papa Leone XIV non ha ancora spiegato le sue ragioni: molti papi hanno scelto come nome Leone in passato, ma è probabile che il suo riferimento sia all’ultimo, Leone XIII, vissuto alla fine dell’Ottocento, la cui fama oggi è piuttosto contenuta.

Lo ha accennato giovedì ai giornalisti Matteo Bruni, direttore della sala stampa del Vaticano, dicendo che il nome era un chiaro richiamo all’ultimo Leone (Vincenzo Gioacchino Pecci), che fu eletto nel 1878 e fu papa fino alla sua morte, nel 1903. Leone XIII è considerato il primo papa dei tempi moderni a mettere i diritti delle classi lavoratrici al centro delle attenzioni della Chiesa, con l’enciclica chiamata Rerum novarum.

L’enciclica è del 1891 e risale quindi a un periodo in cui cominciava a emergere una “questione operaia” legata all’industrializzazione della seconda metà dell’Ottocento. L’enciclica condannava il socialismo, ma invitava la Chiesa ad avvicinarsi alla classe operaia e denunciava, tra le altre cose, le pesanti ripercussioni sociali dovute all’espansione del capitalismo industriale. David Kertzer, professore all’università Brown negli Stati Uniti, ha spiegato al New York Times che Leone XIII è stato un papa conservatore sotto molti aspetti, ma è stato anche una «figura di transizione che si rivolgeva ai poveri».

Il richiamo alle questioni sociali è stato confermato anche dal cardinale Ladislav Német, arcivescovo di Belgrado, che ha raccontato alla televisione croata la spiegazione che Prevost stesso ha dato a lui e altri quattro cardinali con cui il nuovo papa ha cenato giovedì sera, dopo la fine del conclave. Secondo Német Prevost ha detto di volersi occupare delle questioni di giustizia sociale: per il nuovo papa anche ora ci troviamo nel mezzo di una rivoluzione, come al tempo di Leone XIII. Allora era la rivoluzione industriale, ora una «rivoluzione digitale», ma anche in questo caso l’automazione rischia di creare squilibri a causa della perdita di posti di lavoro.

Német ha menzionato poi altre due questioni: la frequentazione giovanile di Leone XIII di una parrocchia gestita dall’Ordine di Sant’Agostino, di cui Prevost fa parte e a cui è estremamente legato; e il fatto che si chiamasse Leone anche uno dei discepoli di San Francesco, che aveva con il santo un rapporto particolarmente forte. Non è però il primo discepolo, come si è letto in vari casi negli ultimi due giorni, che invece si chiamava Bernardo.

In un’intervista a Repubblica il fratello maggiore del papa, John Prevost, ha detto che prima del conclave avevano parlato insieme del nome che avrebbe scelto se fosse stato eletto. «Gli avevo detto di evitare Leone, perché sarebbe stato il tredicesimo, che porta male. Ma avevo fatto male i calcoli. Mio fratello, evidentemente, li aveva fatti meglio», ha detto John Prevost.

