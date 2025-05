La diretta della processione dei cardinali fino alla Cappella Sistina

Nel primo pomeriggio i cardinali partono in processione dalla Cappella Paolina, all’interno del Palazzo Apostolico, cioè il palazzo di governo della Chiesa, verso la Cappella Sistina. Dovrebbero arrivarci poco dopo le 16: qui dopo il giuramento con cui i cardinali si impegnano a rispettare i vincoli del conclave, il maestro delle celebrazioni liturgiche pontificie (Diego Ravelli) pronuncerà la famosa espressione latina extra omnes, che significa “fuori tutti”. Tutte le persone che non hanno titolo per votare devono uscire dalla Sistina: ci rimarranno soltanto i 133 cardinali elettori, più Ravelli e il predicatore vaticano Raniero Cantalamessa. Dopo un breve discorso di quest’ultimo, anche loro due usciranno dalla Cappella Sistina, e i cardinali inizieranno a discutere e votare.

La diretta dell’inizio del conclave si può seguire qui.