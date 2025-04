Weekly Beasts

Tra gli animali fotografati in settimana c’è un buon grado di litigiosità intraspecifica: un corgi che mostra i denti a un altro durante una gara in Scozia, due gabbiani che si beccano in Irlanda e uno scenografico combattimento tra due fagiani di monte nel periodo del corteggiamento in Svizzera. Poi una gatta che è stata trovata mentre girovagava per i giardini della Casa Bianca, in braccio a una giornalista prima di essere riconsegnata al suo proprietario, una tartaruga quasi centenaria, una volpe al sole e com’è nuotare con uno squalo balena.