C’è stata una enorme esplosione nel porto di Bandar Abbas, nel sud dell’Iran

Almeno 4 persone sono morte e 516 sono state ferite in una gigantesca esplosione che c’è stata sabato mattina nel porto di Shahid Rajaee, 15 chilometri a sud-ovest della città di Bandar Abbas, nel sud dell’Iran. L’esplosione ha generato una enorme nuvola di fumo al di sopra dei moli del porto e ha danneggiato molti edifici e veicoli. Non si sa ancora bene cosa l’abbia causata: Hossein Zafari, un portavoce dell’agenzia iraniana che gestisce le emergenze, ha parlato con l’agenzia di stampa statale ILNA della possibilità che sia stata dovuta a uno stoccaggio negligente di container di prodotti chimici; un portavoce del governo però ha detto che sebbene sia probabile che le sostanze siano state coinvolte nell’esplosione, non si sa ancora cosa l’abbia innescata.

Bandar Abbas è una città con più di 500mila abitanti che si trova circa 1.000 chilometri a sud-est di Teheran, la capitale dell’Iran. È una delle più importanti città portuali del paese e ospita la base principale della marina militare iraniana. L’esplosione è avvenuta nel porto commerciale.