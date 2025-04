Le foto di oggi dal Vaticano

Oggi è l’ultimo giorno per visitare la salma di papa Francesco: alle 17 piazza San Pietro è stata chiusa per la cerimonia di chiusura della bara, che inizierà alle 20. Negli ultimi giorni hanno dato un ultimo saluto al corpo del papa circa 250mila persone, spingendo a lasciare aperta la basilica fino a notte fonda. Tra giovedì e venerdì le visite sono andate avanti fino alle 3 di notte, e sono ricominciate attorno alle 6. Le foto della giornata mostrano, come quelle dei giorni scorsi, le lunghe file per far visita al papa, momenti di preghiera e i primi preparativi per i funerali di domani, per i quali si aspettano leader da tutto il mondo.