La formula molto, molto dubbia con cui gli Stati Uniti hanno calcolato i dazi

Ci sono diversi dubbi sulla solidità della formula con cui il dipartimento del Commercio degli Stati Uniti ha calcolato i dazi annunciati mercoledì sera da Donald Trump, che hanno l’obiettivo di tassare e penalizzare le merci straniere importate. La formula diffusa dallo stesso dipartimento è estremamente semplice, e usa come base il deficit commerciale degli Stati Uniti verso i diversi paesi: è quel valore che indica che gli Stati Uniti importano più di quanto esportano verso altri, e di quanto. Il deficit viene poi diviso per il totale delle importazioni da quel paese. Per esempio il deficit commerciale con l’Indonesia è di 17,9 miliardi di dollari, e le importazioni dall’Indonesia sono di 28 miliardi: 17,9 diviso 28 fa 0,64, cioè 64 per cento.

Il dipartimento ha poi preso questo 64 per cento, l’ha diviso per due (una specie di «sconto», secondo Trump, dovuto alla «gentilezza» degli Stati Uniti) e ha ottenuto il dazio da applicare: è del 32 per cento su tutte le merci provenienti dall’Indonesia. Per gli economisti questo calcolo è del tutto insensato, per diverse ragioni.

Usando il deficit commerciale, parte di fatto da un’assunzione molto problematica: che gli Stati Uniti importino da un paese di più di quanto esportino a causa di pratiche commerciali sleali che questo avrebbe messo in atto. È una causalità che non si può presumere, ed è anche molto difficile da dimostrare.

In più usando il deficit commerciale di fatto si creano dazi di natura diversa da quelli raccontati da Trump. Li ha chiamati “reciproci”, e li considera necessari agli Stati Uniti per essere in qualche modo compensati e risarciti per tutte le barriere commerciali che gli altri paesi impongono loro, dai dazi alla burocrazia doganale, da rigide normative sanitarie a tasse aggiuntive. Ci si aspetterebbe quindi che il valore del dazio debba essere commisurato alla stima dell’eventuale danno ricevuto dagli Stati Uniti. Non è così.

Del resto il deficit commerciale è un’ossessione storica di Trump, che lo ritiene un segno di debolezza per il paese, da sempre più importatore che esportatore: rappresenta in breve quanto gli Stati Uniti sono esposti verso un altro paese, e il loro debito commerciale verso lo stesso. Il dazio risulta alla fine commisurato al debito commerciale verso i diversi stati, che di fatto vengono puniti per aver venduto troppa merce.

Gli economisti stanno poi discutendo molto del metodo grezzo e sciatto con cui è stato trattato un fenomeno estremamente complesso come il commercio internazionale, liquidato di fatto con una frazione quanto in realtà dipende da moltissime variabili, come il comportamento di consumatori e aziende, degli altri stati, di come funzionano i trasporti, solo per dirne alcune. L’unico tentativo di complessità è dato dai parametri statistici che aggiustano le importazioni al denominatore. Semplificando molto, servono a stimare alcune caratteristiche del mercato: sono la cosiddetta elasticità della domanda al prezzo (cioè quanto i consumatori sono sensibili a variazioni di prezzo) e il grado di trasmissione dei dazi (cioè la capacità delle aziende di sobbarcarsi l’onere della tassa senza trasferirla ai clienti).