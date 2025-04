Cosa sappiamo del femminicidio compiuto in strada a Messina

Lunedì pomeriggio Sara Campanella, una studentessa universitaria di 22 anni, è stata accoltellata alla gola e uccisa per strada, a Messina. In base a quanto raccontato dai testimoni ad aggredirla è stato un uomo, che poi si è allontanato a piedi, e ora è ricercato dai carabinieri. Secondo le prime informazioni diffuse dai giornali locali, è sospettato un giovane che qualche mese fa avrebbe avuto una relazione sentimentale con la ragazza uccisa. L’accoltellamento è stato compiuto davanti a una fermata degli autobus interurbani in viale Gazzi, vicino allo stadio Giovanni Celeste, a sud del centro della città.

Sara Campanella era originaria di Misilmeri, in provincia di Palermo, e frequentava il corso di laurea in Tecniche di laboratorio biomedico. All’accoltellamento hanno assistito diverse persone che hanno visto l’aggressione e hanno chiamato i soccorsi, ma Campanella è morta prima di arrivare al vicino policlinico universitario Gaetano Martino, lo stesso dove la studentessa seguiva un tirocinio.

In serata i carabinieri hanno fatto irruzione in un’abitazione del centro di Messina, ma non hanno trovato il ricercato. Secondo le testimonianze di alcune persone che conoscevano Campanella e che hanno parlato con i giornali fuori dal policlinico, la studentessa si era lamentata di essere assillata e seguita da un ragazzo con cui aveva avuto una relazione.