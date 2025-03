Poste Italiane si è accordata con Vivendi per l’acquisto del 15 per cento delle azioni di Tim

Sabato Poste Italiane ha annunciato di aver concluso un accordo con la società di telecomunicazioni francese Vivendi per l’acquisto del 15 per cento delle azioni di Tim: Poste Italiane ne controllerà così quasi il 25 per cento (il 24,81 per cento), diventando il primo azionista. Poste Italiane ha fatto sapere che l’atto di compravendita delle quote, e quindi la formalizzazione del tutto, è in programma entro il primo settembre del 2025.

L’accordo rientra in un più ampio riassetto del settore delle telecomunicazioni, e in particolare di Tim, azienda che ha attraversato anni di crisi, e nel tentativo del governo di consolidare il controllo nazionale nel settore delle telecomunicazioni (Poste Italiane è un’impresa pubblica controllata da Cassa Depositi e Prestiti e dal ministero delle Finanze). Recentemente Tim aveva venduto la propria rete di infrastrutture a un consorzio guidato dal fondo statunitense KKR ripianare parte dei suoi debiti. L’accordo per la cessione delle quote di Tim da Vivendi a Poste Italiane vale 684 milioni di euro: le azioni verranno vendute a 0,2975 euro l’una.