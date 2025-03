Nel 2024 il numero di migranti morti è stato il più alto da dieci anni

L’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM), l’agenzia dell’ONU che si occupa di migranti, ha stimato che il 2024 è stato l’anno in cui sono morti più migranti da quando ha iniziato a calcolare questo dato, cioè dal 2014: lo scorso anno sono state almeno 8.938 le persone morte durante le traversate nelle diverse rotte migratorie. In precedenza il numero più alto era stato registrato nel 2023, con almeno 8.747 morti. OIM ci tiene a sottolineare che sono stime per difetto: spesso i migranti muoiono in luoghi remoti e poco battuti, per evitare di essere intercettati nel loro tragitto da forze dell’ordine o gang criminali.

OIM tiene traccia del numero dei migranti morti attraverso il progetto Missing Migrants, i cui responsabili tengono aggiornato un dettagliato database sulla base delle segnalazioni che ricevono dagli uffici locali dell’organizzazione.

Il continente nel quale sono morti più migranti è stato l’Asia, per la prima volta da quando l’OIM fa questi calcoli: sono stati almeno 2.778, circa la metà dei quali nella rotta di terra che va dall’Afghanistan all’Iran. Per molti afghani che scappano dal regime dei talebani è la prima tappa di un viaggio che ha come meta finale la Turchia o l’Europa. Nel Mediterraneo invece sono morte almeno 2.452 persone, un dato ormai piuttosto stabile negli anni successivi alla pandemia. Anche il dato del continente americano, relativo soprattutto ai migranti che provano ad arrivare negli Stati Uniti attraverso l’America centrale, è ormai piuttosto costante.

Il dato sui migranti morti in Africa non è invece mai stato così alto: sui 2.242 migranti morti nel continente, circa la metà stava percorrendo la rotta che parte dal Senegal e dalla Mauritania cercando di raggiungere le Isole Canarie. Il numero reale dei morti in quella rotta è verosimilmente molto più alto, dato che non sono attivi particolari operazioni di ricerca e soccorso e moltissime imbarcazioni, spesso, scompaiono senza lasciare traccia.

