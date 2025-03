Le fontane di Piazza Navona a Roma non sono illuminate da tre mesi

A Roma le tre fontane di Piazza Navona sono state restaurate senza che venisse ripristinata l’illuminazione all’interno delle vasche. In questo modo la fine dei lavori ha lasciato la piazza in una condizione un po’ strana durante le ore serali e notturne: ogni notte la fontana dei Quattro Fiumi, la fontana del Moro e la fontana del Nettuno sono in una condizione di semioscurità, insufficiente per avere una visibilità chiara e apprezzare i dettagli delle statue che le decorano.

I lavori di restauro sono terminati tre mesi fa, il 19 dicembre, ed erano stati finanziati con i fondi del PNRR in occasione del Giubileo. Ora se ne sta parlando dopo che la settimana scorsa la consigliera di Fratelli d’Italia Mariacristina Masi ha portato la questione in consiglio comunale, in particolare per via delle lamentele e delle segnalazioni ricevute dai residenti e dai negozianti che lavorano nella piazza. Masi sostiene di aver scoperto che la parte di lavori di restauro finanziata col PNRR non includeva il rifacimento degli impianti di illuminazione delle fontane.

Secondo le ricostruzioni della consigliera, le autorità competenti si erano accorte del problema solo durante i lavori e avevano cercato un po’ all’ultimo di trovare una soluzione per accordarsi con la società di distribuzione dell’energia elettrica Areti, evidentemente senza successo. Secondo il Corriere della Sera, Areti avrebbe lamentato dei ritardi da parte dei fornitori e incolpato la Soprintendenza speciale per il PNRR, l’ufficio che si occupa di coordinare la realizzazione di molte delle opere finanziate coi fondi del PNRR a Roma, di «ritardi nella comunicazione». Al momento non è chiaro quando verranno effettuati i lavori per rifare gli impianti di illuminazione nelle tre fontane.

Piazza Navona è una delle piazze più celebri di Roma, si trova nel quartiere Parione e ha una forma rettangolare allungata che si estende da nord a sud per quasi 250 metri, con le tre fontane disposte lungo l’asse centrale: una a nord della piazza, una nel centro e una a sud. Le fontane sono state costruite intorno al 1600. La fontana dei Quattro fiumi, situata al centro della piazza, è la più famosa delle tre: è stata progettata e costruita dall’artista Gian Lorenzo Bernini ed è considerata una delle opere più di valore del barocco romano.

La mancata illuminazione delle tre fontane sta avendo un impatto anche sull’illuminazione notturna della piazza nel suo complesso: dopo la fine dei restauri alcuni residenti si sono lamentati per il buio e la scarsa visibilità. In questo momento la piazza è illuminata da poco più di una decina di lampioni e dai negozi (perlomeno fino agli orari di chiusura), ma la differenza rispetto a prima è notevole. In particolare alcuni residenti dicono di essere preoccupati per le possibili ripercussioni sulla sicurezza e sulle attività dei negozi.