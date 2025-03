Pensavo Peccioli, e tutto il mondo fuori

Pensavo Peccioli è il festival creato nel 2019 a Peccioli, in Toscana, dal tuttora direttore del Post Luca Sofri insieme alla Fondazione Peccioliper, per radunare occasioni di comprensione di quello che succede, di come le cose cambiano, e di conoscenza delle novità negli ambiti della cultura, dell’informazione e dell’arte contemporanea. E dalla sua prima edizione il Post ha partcipato alla costruzione del programma e allo svolgimento degli incontri, con soddisfazioni e impegni crescenti, dentro una collaborazione frequente ed estesa con la Fondazione Peccioliper.

Quella del 2025, che si terrà tra il 28 e il 30 marzo, sarà un’edizione in cui il mondo intorno – che fin dall’inizio abbiamo pensato di osservare dalla condizione particolare di un piccolo borgo toscano – ha preso delle pieghe sempre più imprevedibili e preoccupanti, ed Emiliano Ponzi – art director responsabile dell’immagine del festival per tutte le sue edizioni – ha rappresentato ancora una volta con efficacia l’idea della ricerca di un equilibrio e di una ricomposizione dei pezzi.

Assieme al programma degli incontri, quest’anno Pensavo Peccioli ospita anche un’installazione dedicata dello stesso Emiliano Ponzi e inaugura a Palazzo senza tempo una mostra dell’illustratore Lorenzo Mattotti – Un fantastico altrove – uno dei più importanti autori della storia della grafica italiana.

Tra gli ospiti del programma, invece, ci sono Concita De Gregorio, Camila Raznovich, Francesco Piccolo, Gianrico Carofiglio, Chiara Valerio, Beppe Severgnini, Edoardo Albinati, Serena Dandini, Lidia Ravera, Pietro Grossi; e poi Michele Serra, Ludovica Lugli, Francesco Costa, Matteo Caccia e Marino Sinibaldi del Post. Simone Lenzi arriva a Peccioli col libro di riflessioni sulla vicenda che lo ha portato a dimettersi da assessore alla Cultura a Livorno, Beppe Severgnini con quello che da quattro settimane è in testa alle classifiche di vendita, Gianrico Carofiglio con uno dei libri più venduti del 2024, Silvia Bencivelli con un’idea creativa di divulgazione scientifica e narrativa, Concita De Gregorio per raccontare il lavoro di Lorenzo Mattotti, Fabio Genovesi per ripetere i suoi avvincenti racconti che il pubblico di Peccioli ha già conosciuto.

E poi c’è la consueta rassegna stampa del Post, con Luca Sofri e Francesco Costa, ma anche con l’ospite Francesco Piccolo; e la presentazione della nuova edizione del Premio Vero, creato dal Post a Peccioli l’anno scorso; e quella dell’ultimo numero di Cose spiegate bene, affidata ai racconti di Matteo Caccia; oltre a una conversazione tra Sofri e Michele Serra sulla sua newsletter Ok Boomer! (e di come sarà andata nel frattempo la manifestazione per l’Europa che da quella newsletter cominciò).

La successione degli incontri è quella che segue.

Venerdì 28 marzo

Ore 17:00, Palazzo Senza Tempo

Riccardo Falcinelli con Maddalena Fossombroni

Visus. Storie del volto dall’antichità al selfie (Einaudi)

Ore 18:00, Cinema Passerotti

Paolo Nori

Chiudo la porta e urlo (Mondadori)

Ore 18:30, Palazzo Senza Tempo

Lorenzo Mattotti con Concita De Gregorio

Un fantastico altrove

Ore 21:00, Galleria dei Giganti

Michele Serra con Luca Sofri

Ok boomer!

Ingresso con prenotazione

Sabato 29 marzo

Ore 10:30, Palazzo Senza Tempo

Luca Sofri con Francesco Costa

I giornali, spiegati bene. La rassegna stampa del Post

Ore 12:00, Palazzo Senza Tempo

Camila Raznovich con Matteo Bordone

Cose che succedono a noi, cose che succedono al mondo

Ore 14:30, Cinema Passerotti

Mario Desiati con Alessandra Tedesco

Malbianco (Einaudi)

Ore 15:00, Palazzo Senza Tempo

Silvia Bencivelli con Luca Sofri

Tre colpi di genio e una pessima idea. Ascesa e caduta di uno scienziato squinternato (Bollati Boringhieri)

Ore 16:00, Galleria dei Giganti

Beppe Severgnini con Luca Sofri

Socrate, Agata e il futuro. L’arte di invecchiare con filosofia (Rizzoli)

Ingresso con prenotazione

Ore 16:30, Palazzo Senza Tempo

Edoardo Albinati con Marino Sinibaldi

I figli dell’istante (Rizzoli)

Ore 17:30, Cinema Passerotti

Francesco Piccolo con Chiara Valerio

Son qui: m’ammazzi. I personaggi maschili nella letteratura italiana (Einaudi)

Ore 18:00, Palazzo Senza Tempo

Michele Serra con Mia Canestrini

Attorno a Leggere gli alberi. Una guida per capirli, dalle radici alle foglie di Tristan Gooley (Altrecose)

Ore 19:00, Galleria dei Giganti

Gianrico Carofiglio con Luca Sofri

Elogio dell’ignoranza e dell’errore (Einaudi)

Ingresso con prenotazione

Domenica 30 marzo

Ore 10:30, Palazzo Senza Tempo

Luca Sofri con Francesco Piccolo

I giornali, spiegati bene. La rassegna stampa del Post

Ore 12:00, Palazzo Senza Tempo

Ludovica Lugli, Renzo Macelloni, Francesco Pacifico, Marino Sinibaldi e Luca Sofri

Premio Vero. Libri per capire il mondo

Di cosa parliamo quando parliamo di non fiction

Ore 12:00, Cinema Passerotti

Fabio Genovesi

Mie magnifiche maestre (Mondadori)

Ore 14:30, Cinema Passerotti

Lidia Ravera con Luca Sofri

Volevo essere un uomo (Einaudi)

Ore 15:00, Palazzo Senza Tempo

Pietro Grossi con Matteo Caccia

Qualcuno di noi (Mondadori)

Ore 16:00, Cinema Passerotti

Bernardo Giorgio Mattarella, Roberto Garofoli con Marco Simoni

Governare le fragilità. Istituzioni, Sicurezza Nazionale, Competitivita (Mondadori)

Ingresso con prenotazione

Ore 17:00, Galleria dei Giganti

Serena Dandini con Marino Sinibaldi

C’era la luna (Einaudi)

Ingresso con prenotazione

Ore 17:30, Palazzo Senza Tempo

Simone Lenzi con Luca Sofri

Malcomune. Inclusione, resilienza e una beata minchia negli enti locali (Linkiesta Books)

Ore 18:00, Cinema Passerotti

Matteo Caccia

in collaborazione con l’Accademia Musicale Alta Valdera

Orazio e le cose

Attorno a Cose spiegate bene. La sicurezza degli oggetti (Il Post e Iperborea)

Tutti i giorni dalle 9 alle 20

Flower Up

Installazione permanente di Emiliano Ponzi

Piazza del Popolo

28 marzo – 19 ottobre 2025

Un fantastico altrove

Mostra delle opere di Lorenzo Mattotti

Palazzo Senza Tempo

Peccioli

Ingresso libero

PeccioliInfo: tel 0587 672158 – 936423

info@pensavopeccioli.it

www.pensavopeccioli.it