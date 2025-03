Federica Brignone ha vinto la sua decima gara stagionale nella Coppa del Mondo di sci alpino

Venerdì mattina la sciatrice italiana Federica Brignone ha ottenuto la sua decima vittoria stagionale nella Coppa del Mondo di sci alpino, battendo per un centesimo di secondo Sofia Goggia nella gara di Super G (o supergigante). Con questo risultato, Brignone ha aumentato il suo vantaggio nella classifica generale della Coppa del Mondo, che è il principale circuito di gare professionistiche nello sci e si svolge ogni anno da ottobre a marzo; la classifica generale considera i risultati ottenuti dalle sciatrici nelle quattro specialità presenti.

In classifica Brignone ha 1.454 punti, 382 in più della seconda classificata, la sciatrice svizzera Lara Gut-Behrami. Brignone non ha vinto aritmeticamente la Coppa, perché ogni atleta ha ancora la possibilità di fare 400 punti, cioè 100 punti per ognuna delle ultime quattro gare della Coppa del Mondo.

Il Super G è la seconda disciplina più veloce dello sci alpino, che si disputa sulle piste della discesa libera ma con più curve e porte più vicine. Brignone ha vinto la gara completando la discesa in 57,95 secondi ed è diventata prima anche nella classifica della Coppa di specialità del Super G con 570 punti, 5 in più di Gut-Behrami, che è seconda. Brignone ha 34 anni e sta vivendo forse la sua miglior stagione; oltre alle vittorie in Coppa del Mondo, di recente ha ottenuto anche una medaglia d’argento e una d’oro ai Mondiali di sci, che si tengono una volta ogni due anni.