La Lazio si è qualificata per i quarti di finale di Europa League

La Lazio ha pareggiato 1-1 contro la squadra ceca del Viktoria Plzen nel ritorno degli ottavi di finale di Europa League, la seconda competizione europea per club, e si è qualificata per i quarti di finale. All’andata infatti, in Repubblica Ceca, aveva vinto 2-1, segnando il gol vittoria con Gustav Isaksen nei minuti finali nonostante fosse rimasta in 9 dopo l’espulsione di due suoi calciatori. La partita di ritorno è stata più difficile del previsto: il Viktoria Plzen ha colpito una traversa nel primo tempo ed è andato in vantaggio al cinquantaduesimo con un gol di Pavel Sulc. Al settantatreesimo però è arrivato il pareggio della Lazio con un gol di testa del difensore Alessio Romagnoli, che peraltro aveva già fatto gol all’andata (e anche domenica in campionato contro l’Udinese).

Era dal 2018 che la Lazio non raggiungeva i quarti di finale di una competizione europea (anche in quel caso di Europa League: fu poi eliminata dal Salisburgo). Quest’anno affronterà il Bodø/Glimt, una squadra norvegese: le partite si giocheranno il 10 e il 17 aprile.

La Roma invece è stata eliminata dall’Athletic Bilbao nonostante all’andata avesse vinto 2-1, perché al ritorno in Spagna ha perso 3-1. La partita si è complicata dopo dieci minuti a causa dell’espulsione del difensore tedesco Mats Hummels, decisa dall’arbitro per un fallo in una chiara occasione da gol. Nei minuti di recupero del primo tempo l’attaccante spagnolo Nico Williams ha segnato il gol dell’1-0, poi al sessantatreesimo Yuri Berchiche ha fatto di testa il 2-0 e all’ottantaduesimo Nico Williams ha fatto un altro gol, chiudendo la partita. Nei minuti di recupero Leandro Paredes ha segnato il gol del 3-1 su rigore.

La finale di Europa League di quest’anno è prevista per il 21 maggio proprio a Bilbao: l’Athletic ha quindi l’occasione, nel caso in cui si qualificasse, di giocare la finale nello stadio di casa, il San Mamés.

Negli scorsi anni la Roma era andata piuttosto bene nelle competizioni europee: nel 2022 aveva vinto la Conference League, terza competizione europea per importanza; nel 2023 era arrivata in finale di Europa League (aveva poi perso contro il Siviglia) e nel 2024 era stata eliminata in semifinale.