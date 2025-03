In Italia ci sono ancora poche donne nelle posizioni di potere

Nonostante la più alta posizione di potere in Italia sia occupata da una donna, cioè la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, gran parte del potere politico e decisionale è ancora saldamente gestito da uomini: ci sono molti più sindaci che sindache, poche donne nei consigli comunali e nelle giunte regionali, ma anche nei ministeri, in parlamento, e a capo di aziende, università e giornali.

Il rapporto “Sesso è Potere” di info.nodes e onData, due associazioni che da anni sostengono la diffusione dei dati come strumento di partecipazione civica, mostra che per le donne in Italia è ancora difficile accedere alle posizioni in cui vengono prese le decisioni, con conseguenze sulla qualità delle politiche pubbliche e della cultura aziendale. Ci sono diversi studi che dimostrano infatti che i paesi con una maggiore rappresentanza femminile nei ruoli dirigenziali tendono ad avere politiche di welfare più avanzate, come congedi parentali equamente distribuiti e servizi per l’infanzia accessibili, oltre che una cultura aziendale più inclusiva, in cui la leadership femminile è incentivata anche attraverso normative specifiche.

Il difficile accesso delle donne a posizioni dirigenziali è tra le cause del cosiddetto gender pay gap, cioè quello per cui guadagnano strutturalmente meno degli uomini. In economia è chiamata la “segregazione verticale”, ossia quel fenomeno per cui ci sono minori opportunità di carriera per le donne rispetto agli uomini e più difficoltà per loro di ottenere promozioni e posizioni più alte.

A livello delle amministrazioni locali il rapporto ha calcolato che su un totale di 126.922 persone elette a livello comunale o regionale gli uomini rappresentano il 65 per cento delle posizioni, contro il 35 per cento delle donne. Nelle giunte regionali e nei consigli comunali le donne sono rispettivamente il 41,6 e il 35 per cento degli eletti, con significative differenze territoriali.

Le cose peggiorano per la carica di sindaco, ricoperta da una donna solo nel 15 per cento dei casi. La situazione è leggermente migliore nei comuni più grandi, cioè quelli con più di 100mila abitanti: su un totale di 44 sindaci, 9 sono donne, il 20 per cento. Nel ruolo di presidente di regione ci sono solo due donne su 20: Stefania Proietti in Umbria e Alessandra Todde in Sardegna.

Passando al governo centrale, dei 24 ministeri di cui è composto il governo, solo 6 sono gestiti da donne. La presidenza del Consiglio, nonostante sia presieduta da una donna, ha cinque sottosegretari, tutti maschi.

In parlamento ci sono due uomini a presiedere Camera e Senato, rispettivamente Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa. Alla Camera ci sono 132 donne su 400, il 33 per cento. Al Senato sono 75 su 205, il 36,6 per cento. Secondo i dati del database V-Dem, che raccoglie informazioni sulla qualità della democrazia nel mondo, nel 2023 la maggior parte dei paesi al mondo presentava ancora una quota di parlamentari donne tra il 20 e il 30 per cento, e solo tre stati avevano raggiunto una rappresentanza femminile pari o superiore al 50 per cento.

Il rapporto di info.nodes e onData conta anche quante donne sono a capo delle ambasciate, cioè del potere esecutivo all’estero: delle 177 ambasciate riportate dal ministero degli Esteri solo 24 sono presiedute da donne, il 13,6 per cento.

La rappresentanza femminile non è ampia neanche all’interno della dirigenza delle più grandi aziende italiane, sia pubbliche che private.

Nelle 34 società controllate o partecipate dal ministero dell’Economia ci sono solo 6 amministratrici delegate, e nessuna se si considerano solo le 6 società quotate in borsa. Nel privato le cose sono ancora peggiori: nelle prime 50 società quotate per capitalizzazione di mercato – cioè per valore complessivo delle loro azioni in circolazione – ci sono solo due donne con il ruolo di amministratrici delegate, Giuseppina di Foggia, di Terna, e Tatiana Rizzante, di Reply.

Ci sono invece più donne col ruolo di presidente: in queste 50 società ci sono 9 donne a presiedere il consiglio di amministrazione. È una diretta conseguenza di alcune leggi che valgono per le società quotate e per quelle controllate dallo stato, che impongono che nei loro consigli di amministrazione almeno due quinti dei membri siano del genere meno rappresentato, solitamente le donne.

La scarsa rappresentanza delle donne nelle posizioni apicali si vede anche in altri contesti, come indicato dal rapporto. Per quanto riguarda l’editoria, in Italia tra le 50 principali testate giornalistiche solo in due casi il ruolo di direttore è ricoperto da una donna: è Agnese Pini, direttrice di due testate considerate nella lista. Nessun telegiornale nazionale, invece, è diretto da una donna. Fuori dall’Italia la quota è invece molto superiore, sebbene lontana dalla parità: secondo il rapporto annuale del Reuters Institute sulla presenza delle donne nelle posizioni apicali dei media, nel 2024 il 24 per cento di questi incarichi era ricoperto da giornaliste.

Nelle università italiane solo un rettore su cinque è donna, nonostante nel più ampio settore dell’istruzione ci siano moltissime donne (soprattutto nelle scuole primarie). La stessa quota si ritrova nella dirigenza degli enti di ricerca pubblici.

