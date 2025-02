Le partite della ventisettesima giornata di Serie A

La ventisettesima giornata della Serie A maschile di calcio inizia venerdì sera con Fiorentina-Lecce. Sabato alle 18 ci sarà la partita più importante del weekend, e cioè Napoli-Inter: le due squadre sono rispettivamente seconda e prima in classifica, a distanza di un punto; alle 15 l’Atalanta, terza, avrà l’occasione per avvicinarsi battendo il Venezia in casa. Domenica sera invece si giocherà Milan-Lazio, una partita importante perché entrambe le squadre ambiscono ad arrivare tra le prime quattro per qualificarsi alla prossima Champions League: nel girone di andata la partita era finita 2-2.

Venerdì 28 febbraio

ore 20:45

Fiorentina-Lecce [DAZN]

Sabato 1 marzo

ore 15

Atalanta-Venezia [DAZN]

ore 18

Napoli-Inter [DAZN]

ore 20:45

Udinese-Parma [DAZN, Sky]

Domenica 2 marzo

ore 12:30

Monza-Torino [DAZN]

ore 15

Bologna-Cagliari [DAZN]

Genoa-Empoli [DAZN]

ore 18

Roma-Como [DAZN, Sky]

ore 20:45

Milan-Lazio [DAZN]

Lunedì 3 marzo

ore 20:45

Juventus-Verona [DAZN, Sky]

La classifica:

Inter 57

Napoli 56

Atalanta 54

Juventus 49

Lazio 47

Bologna 44

Fiorentina 42

Milan 41

Roma 40

Udinese 36

Torino 31

Genoa 30

Como 28

Verona 26

Cagliari 25

Lecce 25

Parma 23

Empoli 21

Venezia 17

Monza 14