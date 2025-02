È morta l’attrice statunitense Michelle Trachtenberg, nota per i suoi ruoli in “Buffy” e “Gossip Girl”

Mercoledì è morta a 39 anni Michelle Trachtenberg, attrice statunitense famosa per aver recitato in serie di ottimo successo come Buffy l’ammazzavampiri e Gossip Girl: aveva 39 anni. Secondo le prime informazioni diffuse, Trachtenberg è stata trovata morta dalla madre nel suo appartamento di New York. Le cause non sono ancora note: la polizia ha fatto sapere che Trachtenberg si era da poco sottoposta a un trapianto di fegato, e che potrebbe aver avuto delle complicazioni.

Trachtenberg era nata a New York nel 1985, e aveva cominciato a recitare già da bambina: a nove anni interpretò il personaggio di Nona F. Mecklenberg in Le avventure di Pete e Pete, una serie prodotta dal canale televisivo per ragazzi Nickelodeon.

Raggiunse una fama più ampia tra la fine degli anni Novanta e l’inizio degli anni Duemila, quando entrò nel cast di Buffy l’ammazzavampiri, una delle serie tv per adolescenti più apprezzate degli anni Novanta, per interpretare Dawn Summers, la sorella della protagonista. L’altro ruolo a cui Trachtenberg è solitamente associata è quello di Georgina Sparks, uno dei personaggi più famosi di Gossip Girl.