L’Europa che appoggia l’Ucraina dopo tre anni di guerra, in foto

Lunedì mattina una quindicina di capi di stato e di governo europei e rappresentanti delle istituzioni dell’Unione, più il primo ministro canadese, sono arrivati a Kiev per mostrare il proprio appoggio al governo del presidente ucraino Volodymyr Zelensky in occasione del terzo anniversario dell’invasione russa dell’Ucraina, cominciata il 24 febbraio del 2022. Altri leader hanno partecipato parlando in videoconferenza. La riunione è diventata ancora più importante dopo le ultime dichiarazioni di Donald Trump, false: Trump aveva definito Zelensky un «dittatore», aveva accusato l’Ucraina di avere iniziato la guerra e in generale aveva mostrato di volersi allineare alle posizioni della Russia di Vladimir Putin, aderendo alla sua propaganda. Aveva anche detto di voler trovare un accordo per la pace in Ucraina escludendo dalle trattative l’Unione Europea.

I leader europei hanno raggiunto la capitale ucraina in treno, e poi hanno visitato un memoriale allestito in piazza dell’Indipendenza assieme al presidente ucraino Volodymyr Zelensky e alla moglie Olena. In un discorso, Zelensky ha detto: «Tre anni dopo l’inizio dell’‘operazione militare speciale’, l’Ucraina è viva, sta combattendo e il nostro paese ha più amici che mai nel mondo».

Tra i leader che si trovano a Kiev per l’incontro ci sono la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, il presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa, il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez e quello canadese Justin Trudeau. Giorgia Meloni non ci sarà – ha spiegato la sua assenza citando impegni istituzionali – ma parteciperà da remoto alla riunione del G7, che sarà presieduta dal presidente di turno, Trudeau appunto. Non ci saranno nemmeno rappresentanti del governo statunitense.

Sempre lunedì i ministri degli Esteri dei paesi dell’Unione Europea hanno approvato nuove sanzioni contro la Russia: includono il congelamento di beni e la restrizioni sugli spostamenti per 83 tra funzionari ed enti accusati di avere legami con la cosiddetta “flotta fantasma” della Russia, ovvero le navi usate per trasportare in maniera clandestina petrolio, gas e altri prodotti di modo da aggirare le sanzioni che molti stati hanno imposto alla Russia in seguito all’invasione dell’Ucraina.

– Leggi anche: Ci sono attacchi esplosivi alle petroliere nel Mediterraneo