La Cina ha detto che le sue tre navi da guerra al largo dell’Australia erano lì per un’esercitazione

Venerdì mattina la marina militare cinese ha avvisato il governo australiano che le sue tre navi da guerra avvistate vicino alla costa orientale dell’Australia, e la cui presenza era considerata insolita dal governo australiano, erano lì per un’esercitazione. Sia la comunicazione che l’esercitazione sono state fatte in conformità con il diritto internazionale. Le rotte di almeno tre aerei commerciali che dovevano volare sopra a quel tratto di mare sono state deviate per precauzione: l’esercito australiano ha fatto capire che il fatto di aver avuto così poco preavviso è stato problematico, ma non ci sono state grosse conseguenze sul traffico aereo. L’Australia ha chiesto alla Cina di essere avvisata per tempo di eventuali piani per ulteriori esercitazioni future nella zona.

Le tre navi – una fregata, un incrociatore e una nave rifornimento – giovedì erano arrivate al punto più vicino alla costa australiana mai rilevato, pur rimanendo in acque internazionali: per l’esercitazione si sono spostate verso la costa meridionale del paese, allontanandosi dalle acque territoriali australiane, a circa 340 miglia nautiche (cioè circa 630 chilometri) dalla cittadina costiera di Eden.