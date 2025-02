Ci sono tre navi da guerra cinesi al largo di Sydney: il governo australiano dice che è insolito e che le sta controllando

Giovedì l’Australia ha detto che sta sorvegliando la presenza di tre navi della marina militare cinese vicino alla sua costa, che il ministro della Difesa Richard Marles ha definito «insolita». Secondo il Financial Times si trovano entro 150 miglia nautiche (cioè circa 240 chilometri) al largo di Sydney: per quello che si sa, è il punto più vicino alla costa australiana mai raggiunto dalla marina cinese. Le navi sono fuori dalle acque territoriali australiane, che per il diritto internazionale cominciano dalle 12 miglia nautiche dalla costa (circa 20 chilometri), ma dentro la zona economica esclusiva del paese (l’area del mare in cui uno stato ha diritto alla gestione delle risorse naturali). Al momento comunque non stanno violando alcuna regola.

Il gruppo è composto da due navi da guerra e una nave da rifornimento, è stato avvistato una settimana fa e ora è seguito da due navi australiane. Il ministero degli Esteri cinese non ha voluto commentare la notizia. La presenza delle tre navi da guerra è emersa pochi giorni dopo un incidente che ha coinvolto Cina e Australia nelle acque internazionali del mar Cinese Meridionale, quando un aereo da caccia cinese ha sparato dei razzi a meno di 30 metri da un aereo militare australiano.