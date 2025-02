Le Poste statunitensi non accetteranno più pacchi dalla Cina, almeno per ora

Il servizio postale degli Stati Uniti ha annunciato che non accetterà più pacchi provenienti dalla Cina e da Hong Kong, almeno temporaneamente. La decisione delle Poste statunitensi segue l’ordine esecutivo con cui il presidente Donald Trump ha imposto dazi sulle merci provenienti dalla Cina. Nello stesso ordine veniva cancellata la possibilità di spedizioni dalla Cina senza dazi, ispezioni e particolari informazioni sul contenuto per i pacchi il cui valore è al di sotto degli 800 dollari.

Negli Stati Uniti arrivano ogni giorno quasi 4 milioni di questi pacchi dal valore contenuto, la maggior parte proprio dalla Cina. Secondo i dati dell’agenzia doganale statunitense sono stati 1 miliardo e 360 milioni nel 2024: molte sono spedizioni dei siti di e-commerce. Finora la maggior parte di queste spedizioni era stata esentata da dazi e soprattutto da controlli puntuali (che venivano fatti invece a campione, nella misura di 100mila circa al giorno). L’esenzione era diventata un’esigenza per gli stessi funzionari delle dogane; a partire dal 2016 i vertici dell’agenzia avevano chiesto e ottenuto dal Congresso che l’esenzione fosse ampliata: prima riguardava i pacchi fino a 200 dollari, mentre con l’ampliamento la soglia era stata portata agli attuali 800. Negli anni era infatti aumentata la quantità di pacchi in arrivo, rendendo quasi impossibile gestire i controlli.

L’eliminazione dell’esenzione avrà ripercussioni soprattutto sui grandi siti di e-commerce che vendono prodotti cinesi economici sul mercato statunitense, come quelli specializzati in fast fashion Shein e Temu, ma anche la statunitense Amazon. Ora gli invi provenienti dalla Cina saranno soggetti a dazi del 10 per cento e a tasse ulteriori per determinate categorie di prodotti. Le nuove regole avranno effetti economici anche sulle ditte di spedizioni FedEx e UPS, che hanno frequenti voli cargo proprio per gestire questo genere di pacchi.