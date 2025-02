Il nuovo numero di Cose spiegate bene, la rivista del Post dedicata a raccontare e “spiegare bene” singoli temi su cui ci sembra che abbiamo ancora molto da imparare, uscirà fra pochi giorni: si intitola La sicurezza degli oggetti, e da oggi può essere ordinato da abbonate e abbonati al Post, in anticipo sull’uscita in libreria del 19 febbraio.

Dopo i numeri che si sono occupati di editoria, questioni di genere, droghe, giustizia, geografia, teatro, giornali, Natale, Olimpiadi, politica negli Stati Uniti, Italia del Novecento e cibo, il tema di questo sono gli oggetti. Oggetti presenti nelle nostre vite o che lo sono stati: questa volta letteralmente “cose”, di qualunque scala, storia e uso. Sia quelli che chiamiamo di “design”, che finiscono nei musei o nei libri illustrati, sia quelli che un design ce l’hanno senza dirlo, di cui conosciamo soprattutto l’uso, la funzione o la presenza intorno a noi. La loro storia è un pezzo della storia del genere umano e il rapporto con gli oggetti descrive popoli e individui: tra i quali c’è chi seleziona oggetti accuratamente, chi ne accumula in modo compulsivo, chi studia come eliminarli, e chi dà loro un nome proprio.

Fra le storie e le spiegazioni contenute in La sicurezza degli oggetti ci sono i pregi e i difetti del cartone della pizza, il bianchetto e la donna che lo inventò, il successo della Fiat Panda, il cambiamento nella modalità di ascolto della musica portato dal Walkman, la storia del bidet e del perché si trova solo in alcuni paesi, l’invenzione del coltellino svizzero e quella del carrello della spesa, i Lego e il valore come investimento di alcune sue confezioni.

Alle persone che leggono il Post e lo sostengono con i loro abbonamenti anche questa volta abbiamo dedicato con gratitudine la possibilità di acquistare in anticipo La sicurezza degli oggetti e di riceverlo a casa due settimane prima dell’uscita in libreria (con spese di consegna a carico del Post). Cose si può preordinare anche nelle librerie online di IBS, Feltrinelli, Mondadori e Amazon (con consegne a partire dal 19 febbraio): o potete cominciare a chiederlo alle vostre librerie, preziose complici del successo degli altri numeri, e dove speriamo anche di vedervi alle presentazioni che stiamo mettendo in calendario per i prossimi mesi.

Ricordiamo che da alcune settimane è disponibile anche il cofanetto per raccogliere i primi dieci numeri di Cose spiegate bene, o quelli che preferite, con qualche millimetro di aggiustamento. E se acquistate cinque libri dallo shop del Post, il cofanetto è in omaggio.

Anche questo numero di Cose è stato disegnato dallo studio Tomo Tomo e pubblicato dall’editore Iperborea. Le illustrazioni di La sicurezza degli oggetti sono di Klaus Kremmerz, e gli autori e le autrici ospiti con i loro racconti e riflessioni sono Roberto Alajmo, Stefania Carini, Matteo Curti e Anna Siccardi. Nicola Sofri ha curato e coordinato la pubblicazione, e le persone della redazione del Post hanno lavorato a tutto il resto. Speriamo che vi piaccia, scoprire qualcosa in più su molti oggetti che ci accompagnano nella vita di tutti i giorni.

Alcune delle pagine di COSE Spiegate bene – La sicurezza degli oggetti

