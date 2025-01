La Cina sta costruendo un gigantesco complesso militare vicino a Pechino

Il Financial Times ha ottenuto le fotografie satellitari di un gigantesco centro di comando militare che la Cina sta costruendo subito fuori dalla capitale Pechino. La costruzione del complesso di edifici è stata confermata al giornale da varie fonti anonime appartenenti all’intelligence degli Stati Uniti, che hanno detto che il complesso in costruzione è tenuto sotto osservazione, e viene definito la “Città militare di Pechino”.

Il nuovo complesso militare sarà imponente: il cantiere misura da parte a parte più di quattro chilometri, e alla fine avrà una dimensione dieci volte superiore a quella del Pentagono, la sede del dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, che attualmente è il secondo più grande complesso di uffici al mondo. Soprattutto, a giudicare dalle immagini satellitari e dalla profondità degli scavi, la Cina non sta costruendo soltanto uffici, ma anche bunker profondi da usare in caso di guerra e per proteggere la leadership del paese da eventuali attacchi nucleari.

Secondo il Financial Times la costruzione del complesso è cominciata a metà del 2024 ed è in stato piuttosto avanzato. L’area si trova circa 30 chilometri a sud-ovest di Pechino, nella zona di Qinglonghu, dove di recente erano stati abbattuti molti edifici. Le autorità cinesi non hanno confermato né smentito la costruzione del nuovo sito, ma hanno detto di essere «impegnate nello sviluppo pacifico di una politica di difesa che abbia una natura difensiva».

Un giornalista del Financial Times è andato sul luogo della costruzione, e benché non ci siano segnali espliciti che facciano pensare alla costruzione di un edificio militare il cantiere è presidiato da guardie a tutti gli ingressi. È vietato fare foto e far volare droni. Non sono nemmeno presenti gli uffici tipici dei cantieri per la costruzione di condomini, dove il costruttore mostra come sono fatti gli appartamenti in vendita a possibili acquirenti interessati. Su internet non c’è nessuna menzione del cantiere, cosa strana per un progetto così grande.

Come detto, le analisi delle immagini satellitari sembrano mostrare che i bunker in costruzione nel nuovo centro di comando militare sono pensati per sopportare perfino eventuali attacchi nucleari. Un ricercatore che ha parlato con il Financial Times ha detto: «Questa fortezza ha una sola funzione, che è quella di bunker di estrema difesa per le forze armate cinesi, che sono sempre più sofisticate e avanzate».

Le notizie sulla costruzione del nuovo centro di comando arrivano in un periodo in cui la Cina sta espandendo enormemente le proprie capacità militari, con la costruzione di nuovi armi e mezzi, e anche con l’espansione massiccia del proprio arsenale nucleare.

Questa nuova struttura indica l’intento della Cina di «creare non soltanto delle forze armate convenzionali di primo livello, ma anche di ottenere una capacità di combattimento avanzata in caso di guerra nucleare», ha detto Dennis Wilder, ex capo dell’ufficio della CIA che si occupa della Cina.