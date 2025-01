Molte persone sono morte nella calca durante un grande raduno religioso in India

Diverse persone sono morte nella calca a Prayagraj, città nel nord dell’India dove dal 13 gennaio è in corso il Kumbh Mela, raduno religioso induista considerato tra i più partecipati al mondo. Non si sa ancora quante persone sono morte di preciso: sono state diffuse diverse stime e il governo non ha diffuso comunicati ufficiali: le persone, comunque, sono morte schiacciate nella calca mentre cercavano di fare il bagno nella confluenza tra due fiumi.

Il raduno in questione dura 45 giorni, durante i quali centinaia di migliaia di persone vanno in pellegrinaggio a Prayagraj proprio per fare il bagno rituale nel punto in cui confluiscono i fiumi Gange e Yamuna, entrambi sacri per l’induismo (a questi due fiumi si aggiunge un terzo fiume mitico, la Saraswati, che è invisibile e in realtà non scorre fisicamente in città).

Secondo le prime informazioni le persone sono morte nella calca nelle prime ore di mercoledì mattina, mentre cercavano di raggiungere la zona di confluenza dei due fiumi, che si chiama Triveni Sangam. Inizialmente funzionari del governo locale avevano parlato di 38 morti, ma fonti mediche avevano detto all’agenzia stampa AFP che i morti erano 15. Fonti dell’agenzia Reuters avevano parlato invece di 7 morti e almeno 10 feriti.

Nel frattempo la situazione al Triveni Sangam è ancora molto caotica e, nonostante i divieti delle autorità locali, molte persone stanno continuando ad accalcarsi sul posto per andare a fare il bagno rituale alla confluenza dei fiumi.

Il Kumbh Mela si tiene secondo complicati cicli di 12 anni in varie città dell’India. Quest’anno a Prayagraj si conclude uno di questi cicli, e quindi quella in corso è un’edizione speciale, chiamata Maha Kumbh Mela, che attira ancora più pellegrini del solito (ne sono attesi circa 400 milioni).